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Девятиклассники напишут контрольные работы вместо ОГЭ
Фото: mos.ru

Девятиклассники напишут контрольные работы вместо ОГЭ

Татьяна Плотникова

Образование

Во вторник, 18 мая, учащиеся девятых классов российских школ начинают писать контрольные работы по одному из учебных предметов по выбору вместо основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Проведение контрольных работ для почти 1,3 миллиона девятиклассников запланировано на период с 18 по 21 мая. В первый день школьникам предстоит написать работы по биологии, литературе, информатике и информационно-коммуникативным технологиям, во второй день – по физике и истории, в третий день – по обществознанию и химии, в четвертый день – по географии и иностранным языкам.

Наиболее популярным предметом в 2021 году оказалось обществознание, которое выбрали более 428 тысяч девятиклассников. Затем следуют география (почти 266 тысяч), информатика (более 230 тысяч), биология (более 150 тысяч), английский язык (почти 70 тысяч), физика (57 тысяч), химия (47 тысяч), история (более 14 тысяч), литература (почти 13 тысяч).

Школьникам предстоит писать контрольные работы в своих учебных заведениях. Результат работы может быть использован при зачислении в профильные классы для дальнейшего обучения, в классный журнал рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 17 мая, в девятых классах прошла пересдача собеседования по русскому языку.

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