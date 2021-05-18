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Нелегальный забор снесли на юго-западе Москвы
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Нелегальный забор снесли на юго-западе Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Остафьевская улица, 41соор1 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа забора, незаконно установленного в Юго-Западном административном округе столицы (ЮЗАО).

На земельном участке по адресу улица Остафьевская, владение 41 было самовольно установлено ограждение, которое ограничивало доступ на территорию общего пользования и препятствующее свободному передвижению из СНТ «Щербинка» в сторону Потаповских прудов.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, участок в аренду не предоставлялся, правовые основания для его использования отсутствуют, разрешение уполномоченного органа власти на ограждение земельного участка не выдавалось.

На заседании окружной комиссии по пресечению самовольного строительства префектуры Юго-Западного административного округа был рассмотрен вопрос об освобождении земельного участка от металлического заграждения. В настоящий момент забор демонтирован, на территорию общего пользования обеспечен свободный доступ, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы организовали бесплатную автопарковку вместо нелегальной стоянки.

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