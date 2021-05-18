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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 мая
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 мая

Татьяна Плотникова

Город

Во вторник, 18 мая, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 29-31 градус, в Московской области — от 26 до 31 градуса.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 30 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о предстоящем похолодании в центре европейской части России.

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