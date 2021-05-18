Минцифры РФ разработает концепцию доступа к госданным

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Минцифры России разрабатывает концепцию регулирования доступа разработчиков к наборам государственных данных. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во вторник, 18 мая.

По его словам, создание единой фабрики данных сделает государство уникальным оператором, который имеет в своем доступе почти неограниченное число датасетов и их комбинаций.

— Такие базы представляют интерес для бизнеса, который выстраивает маркетинговые коммуникации и планы развития, опираясь на аналитику датасетов, — отметил Дмитрий Чернышенко.

Пресс-служба министерства отметила, что наборы данных станут основой машинного обучения для организации и компаний, которые являются представителями отраслей экономики, сообщает РИА Новости.

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