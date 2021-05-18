Коронавирус выявили у 8183 человек в России за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России выявлено 8183 случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф во вторник, 18 мая.

В стране новые случаи инфекции зафиксировали в 84 регионах. Из них 14,5 процента не имели клинических симптомов заболевания. За сутки в РФ от вируса скончались 364 человека, вылечились 8972 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса за последние 24 часа выявили в столице — 2430, Санкт-Петербурге — 772 и Московской области — 709.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России за все время пандемии зафиксировали 4 957 756 случаев COVID-19. За все время от инфекции скончались 116 575 человек, выздоровели 4 572 226 пациентов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова помочь Турции в борьбе с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Фитнес-клуб на западе Москвы могут опечатать за нарушение мер против COVID-19