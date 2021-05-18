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«С каждым днем только прекрасней»: Чехова порадовала поклонников новым пляжным фото
Фото: instagram.com/achekhova

«С каждым днем только прекрасней»: Чехова порадовала поклонников новым пляжным фото

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Анфиса Чехова, которая отдыхает на Мальдивах, опубликовала в своем Instagram-аккаунте очередную подборку снимков с побережья.

На фотографиях Чехова престала перед подписчиками на фоне океана в эффектном купальнике, на который накинула белую прозрачную тунику. Знаменитость рассказала, что фотографом выступил ее девятилетний сын. На отдельных снимках он отразился в солнцезащитных очках звезды.

«Анфиса с каждым днем становится только прекрасней...»; «Королева»; «Вы очень красивая и Мальдивы тоже...», — осыпали телеведущую комплиментами фолловеры.

Ранее Чехова пожаловалась на вечно недовольного сына.

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океанАнфиса ЧеховаМальдивы
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