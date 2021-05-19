Администрация Лукашенко заявила о возможной дестабилизации ситуации в Белоруссии

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В Белоруссии сохраняются риски дестабилизации ситуации, а угрозы могут носить скрытый характер. Об этом рассказал глава администрации президента республики Игорь Сергеенко.

По его словам, ситуация в стране стабилизировалась, но риски сохраняются.

— Но для этого у нас в стране есть подготовленные люди и специалисты, которые занимаются на стадии подготовки возможных провокаций и преступлений, — приводит РИА Новости слова Сергеенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность к досрочным выборам вместе с США.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. За действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

К концу дня в стране возникли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

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