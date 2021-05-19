Пушкинский музей огласил образовательную программу к выставке «Не живопись»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с 20 мая организует в пространстве «Пушкинский.Youth» образовательную программу к выставке «Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина».

Коллекционеры и дизайнеры поговорят с участниками о том, как отличается восприятие декоративно-прикладного искусства в России и за рубежом, какие тренды существуют в мире современного дизайна сегодня и почему так важно жить с искусством.

Тема первой лекции — «Из жизни интерьеров». Ее прочитает сценограф, историк искусства Патрик Уркад.

На лекции, которая пройдет 27 мая, слушатели узнают о меценатах иколлекционерах Флоранс и Даниель Герлен.

Тема лекции 3 июня — «Декоративно-прикладное искусство в эпоху информационных технологий». Ее прочитает журналист, историк искусства Марина Ширская.

На лекциях, которые пройдут 10 и 17 июня, выступят исследователь стиля ар-деко Дарья Анцева и заведующая отделом образовательно-выставочных проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина Сурия Садекова, соответственно, сообщается на сайте музея.

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