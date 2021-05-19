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Российские пловцы выиграли эстафету 4 по 200 метров вольным стилем на ЧЕ
Фото: instagram/m_a_l_y_u_t_i_n

Российские пловцы выиграли эстафету 4 по 200 метров вольным стилем на ЧЕ

Кирилл Николаев

Спорт

Мужская сборная России по плаванию завоевала золотые медали в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Заплыв прошел в среду, 19 мая.

В составе сборной России победили Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев. Они финишировали с результатом 7 минут 3,48 секунды. Вторую позицию заняла команда Великобритании. Итальянский квартет финишировал третьим.

Ранее сообщалось, что москвич Климент Колесников завоевал третье золото на чемпионате Европы по плаванию. В среду, 19 мая, он победил на дистанции 100 метров вольным стилем. Во вторник, 18 мая, он побил собственный мировой рекорд в плавании на спине на 50 метров.

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#Плаваниесборная РоссииЧемпионат Европы
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