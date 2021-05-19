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Женщина погибла после падения на рельсы на станции метро «Шипиловская»
Фото: moscow-live

Женщина погибла после падения на рельсы на станции метро «Шипиловская»

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, метро Шипиловская Карта всех событий

Женщина погибла после падения на рельсы на станции «Шипиловская» Московского метрополитена. Об этом в среду, 19 мая, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным СМИ, женщине было 66 лет. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее движение поездов отсутствовало на участке от станции метро «Зябликово» до станции «Марьино» из-за человека на путях. В настоящее время движение введено в график.

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