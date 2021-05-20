Лавров назвал конструктивной встречу с Блинкеном

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном была конструктивной, собеседник показал настрой на решение накопившихся проблем в отношениях двух государств.

— Беседа мне показалась конструктивной, — сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с главой госдепа в Рейкьявике в среду, 19 мая.

Лавров отметил, что «есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», передает Интерфакс.

Встреча Лаврова и Блинкена длилась около двух часов. Это их первые личные переговоры с момента назначения Блинкена госсекретарем США.

Ранее Лавров заявил о готовности РФ «разгребать завалы» в отношениях с США.

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