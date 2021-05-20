Еще 80 ракет выпущено с территории сектора Газа в сторону Израиля

Фото: Telegram / РИА Новости

Около 80 ракет и минометных снарядов было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля за минувшие 12 часов. Об этом рассказали израильские силы обороны в четверг, 20 мая.

По их данным, десять из выпущенных ракет не пересекли границу с Израилем и приземлились в анклаве. Еще около 90 процентов ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол».

Израильская армия в ответ на это провела ряд ударов в секторе Газа, продолжая свою кампанию против разветвленной сети тоннелей ХАМАС. Военные добавили, что за пять дней им удалось нейтрализовать около 100 километров подземных тоннелей, сообщает Интерфакс.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Читайте также: Израиль допустил возможность взятия под контроль сектора Газа