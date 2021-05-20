Более 44 тысяч договоров долевого участия зарегистрировали в Москве в 2021 году

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С января по апрель 2021 года в Москве зарегистрировали 44 266 договоров долевого участия (ДДУ), что в полтора раза больше показателей 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Росреестра.

В апреле москвичи оформили 12 594 договора, что составило почти треть от всех ДДУ в 2021 году. Уточняется, что за четыре месяца было оформлено 28 936 договоров в жилом фонде и 15 330 договоров на первичном рынке нежилой недвижимости.

В апреле на рынке жилой недвижимости заключили 8103 сделки, а в марте — 7935 сделок.

— В целом рынок первичного жилья по результатам апреля установил новые максимальные значения: за первые четыре месяца этого года зарегистрировано свыше 15 тысяч сделок в нежилом фонде, а также преодолен очередной психологический порог — более 40 тысяч регистраций ДДУ. Предыдущий рекорд мы фиксировали два года назад, когда оформили свыше 35 тысяч сделок в новостройках, — пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее сообщалось, что детский сад на 140 мест достроили в Люблине.

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