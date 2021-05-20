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Расписание поездов Киевского направления МЖД изменят из-за реконструкции путей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Расписание поездов Киевского направления МЖД изменят из-за реконструкции путей

Виктория Родимкина

Транспорт

Расписание поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится из-за работ по реконструкции путевой и пассажирской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба МЖД в четверг, 20 мая.

Так, с 00:01 22 мая по 00:01 23 мая специалисты в районе станции будут вести подготовительные работы для переключения пути на новую платформу. На время работ движение электричек будет осуществляться по соседнему пути в реверсивном режиме.

Так, на сутки на Киевском направлении изменится расписание некоторых составов, в том числе Аэроэкспрессов. Некоторые поезда будут отменены, у некоторых изменятся число остановок.

МЖД призвала пассажиров следить за расписанием.

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Киевское направление МЖДизменение расписанияМЖД
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