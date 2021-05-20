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Принц Уильям сделал прививку от COVID-19
Фото: instagram/kensingtonroyal

Принц Уильям сделал прививку от COVID-19

Евгения Владимирова

В мире

Принц Уильям сообщил о том, что сделал первую прививку от COVID-19. Об этом сообщается на странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.

Уточняется, что принц получил вакцину в Лондоне, в Музее науки.

— Во вторник я получил свою первую дозу вакцины от COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцин, — спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать, — сообщается в посте.

Ранее таблоид Sun со ссылкой на другие источники сообщал, что принц Уильям переболел коронавирусом в апреле прошлого года. Отмечалось, что он предпочел сохранить свою болезнь в тайне, чтобы не создавать панику среди граждан Британии.

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