Нелегальные склады снесли на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Народного Ополчения, 34с2 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа складских помещений, незаконно возведенных в Северо-Западном административном округе столицы (СЗАО).

Самострой площадью более 1,8 тысячи квадратных метров был размещен по адресу улица Народного Ополчения, владение 34, строения 2, 6, 8, 13. Арендатор нарушил условия договора и при отсутствии правовых оснований возвел данные постройки.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, срок договора аренды уже истек, в связи с этим необходимо было освободить городскую территорию. Однако арендатор продолжал использовать земельный участок. Кроме того, на территории были обнаружены незаконные постройки — строения, где осуществлялось складирование. Были приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка

В настоящее время земельный участок освобожден, собственник добровольно принял меры по устранению нарушения и демонтировал незаконные складские постройки, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы организовали бесплатную автопарковку вместо нелегальной стоянки.

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