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Глава Евросовета Мишель приветствовал перемирие между Израилем и сектором Газа
Фото: instagram.com/charlesmichel

Глава Евросовета Мишель приветствовал перемирие между Израилем и сектором Газа

Иван Юминов

В мире

Глава Европейского совета Шарль Мишель приветствовал перемирие между Израилем и сектором Газа. Об этом он заявил в пятницу, 21 мая.

— Приветствую объявление о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое положит конец 11-дневному конфликту, — написал политик в Twitter.

Ранее сообщалось, что жители сектора Газа отмечают «победу» в конфликте с Израилем.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Читайте также: Израиль открыл дороги по периметру сектора Газа

ЕвросоветИзраильПалестина
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