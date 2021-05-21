Фото: Роскосмос

Новый спутник «Арктика-М» займется мониторингом вулканической обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Российские космические системы» в пятницу, 21 мая.

— При проведении летных испытаний нового российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Арктика-М» ученые холдинга «Российские космические системы» протестировали возможность и подтвердили эффективность использования целевой аппаратуры спутника для оперативного мониторинга вулканической активности, — рассказали в ведомстве.

Спутник уже провел съемку вулканов Этна в Италии и Фаградальсфьядль в Исландии. Аппарат сможет наблюдать за всеми действующими вулканами северного полушария Земли, приводит слова руководителя Научного центра оперативного мониторинга Земли РКС Андрея Емельянова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Роскосмос поднял орбиту МКС на 350 метров.

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