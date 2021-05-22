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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 мая
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 мая

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 22 мая, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Он принес облачную погоду, без осадков.

Температура в Москве составит 19-21 градус тепла, в Подмосковье возможно от 16 до 21 градуса.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве погода идет к улучшению: в субботу и практически все воскресенье «будет комфортно и хорошо», лишь вечером 23 мая возможны дожди.

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