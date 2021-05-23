Блинкен назвал переговоры с Лавровым конструктивными и очень деловыми

Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал прошедшие в Исландии переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым конструктивными и очень деловыми. Об этом в воскресенье, 23 мая, американский госсекретарь рассказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Блинкена, США хотелось бы, чтобы отношения с Россией были более предсказуемыми и стабильными. Такого рода отношения пошли бы на пользу обеим странам. Также глава Госдепартамента перечислил сферы, сотрудничество в которых было бы выгодно и России, и США.

— Это Афганистан, так называемая стратегическая стабильность, соглашения по контролю над вооружениями, борьба с изменениями климата, — сказал госсекретарь.

При этом Блинкен отметил, что США готовы защищать свои интересы и отвечать на агрессию в отношении них и их союзников.

Напомним, встреча представителей внешнеполитических ведомств России и США состоялась 19 мая в Рейкьявике. Это были первые очные переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Ранее глава российского МИД назвал прошедшие в Исландии переговоры конструктивными.

Читайте также: Песков: Россия готова обсуждать с Украиной вопросы приграничного сотрудничества в Крыму