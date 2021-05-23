Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Блинкен назвал переговоры с Лавровым конструктивными и очень деловыми
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Блинкен назвал переговоры с Лавровым конструктивными и очень деловыми

Илья Ашуров

Внешняя политика

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал прошедшие в Исландии переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым конструктивными и очень деловыми. Об этом в воскресенье, 23 мая, американский госсекретарь рассказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Блинкена, США хотелось бы, чтобы отношения с Россией были более предсказуемыми и стабильными. Такого рода отношения пошли бы на пользу обеим странам. Также глава Госдепартамента перечислил сферы, сотрудничество в которых было бы выгодно и России, и США.

— Это Афганистан, так называемая стратегическая стабильность, соглашения по контролю над вооружениями, борьба с изменениями климата, — сказал госсекретарь.

При этом Блинкен отметил, что США готовы защищать свои интересы и отвечать на агрессию в отношении них и их союзников.

Напомним, встреча представителей внешнеполитических ведомств России и США состоялась 19 мая в Рейкьявике. Это были первые очные переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Ранее глава российского МИД назвал прошедшие в Исландии переговоры конструктивными.

Читайте также: Песков: Россия готова обсуждать с Украиной вопросы приграничного сотрудничества в Крыму

Сергей ЛавровРоссия и СШАЭнтони Блинкен
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте