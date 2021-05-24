«Белаэронавигация»: Диспетчеры не могли принудить пилотов Ryanair экстренно приземляться в Минске

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Белорусские диспетчеры не могли в принудительном порядке заставить самолет Ryanair сесть в Минске, они только давали рекомендации экипажу. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил заместитель гендиректора госпредприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения в Белоруссии «Белаэронавигация» Олег Казючиц.

— Диспетчеры могут только рекомендовать, поскольку самолет находится в нашей (белорусской — прим. «ВМ») зоне ответственности, но не принуждать, тем более угрозами и какими-то бандитскими методами, — приводит слова Казючица РИА Новости.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта «Минск» сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, предварительно, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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