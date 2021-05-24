Росприроднадзор: Значительных загрязнений в районе ТЭЦ-3 Норильска не осталось

Фото: rpn.gov.ru / Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

На талых водах рядом с местом разлива топлива ТЭЦ-3 в Норильске обнаружена радужная пленка. Однако значительных загрязнений выявлено не было. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила глава федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

По ее словам, ведомство контролирует ситуацию с разливом топлива в Норильске.

— Каких-либо значительных загрязнений нет, то, что видим сейчас, — ожидаемо. Главное, что силы и средства есть, и работы под контролем, — написала Радионова в Instagram.

Также глава Росприроднадзор добавила, что работы на территории будут продолжаться до полной ее очистки.

Напомним, 29 мая 2020 года в Норильске один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей структуре «Норникеля», получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В этот день на ТЭЦ-3 произошел крупный пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров. В результате вылилось около 21 тысячи тонн топлива. По данному факту возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако «Норникель» провел свою экспертизу и дал оценку в 21,4 миллиарда рублей.

Позже «Норникель» выплатил штраф за ущерб от аварии в Красноярском крае. Все средства в размере 146 миллиардов рублей поступили в бюджет государства.

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