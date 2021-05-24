Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Росприроднадзор: Значительных загрязнений в районе ТЭЦ-3 Норильска не осталось
Фото: rpn.gov.ru / Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Росприроднадзор: Значительных загрязнений в районе ТЭЦ-3 Норильска не осталось

Илья Ашуров

Общество

На талых водах рядом с местом разлива топлива ТЭЦ-3 в Норильске обнаружена радужная пленка. Однако значительных загрязнений выявлено не было. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила глава федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

По ее словам, ведомство контролирует ситуацию с разливом топлива в Норильске.

— Каких-либо значительных загрязнений нет, то, что видим сейчас, — ожидаемо. Главное, что силы и средства есть, и работы под контролем, — написала Радионова в Instagram.

Также глава Росприроднадзор добавила, что работы на территории будут продолжаться до полной ее очистки.

Напомним, 29 мая 2020 года в Норильске один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей структуре «Норникеля», получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В этот день на ТЭЦ-3 произошел крупный пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров. В результате вылилось около 21 тысячи тонн топлива. По данному факту возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако «Норникель» провел свою экспертизу и дал оценку в 21,4 миллиарда рублей.

Позже «Норникель» выплатил штраф за ущерб от аварии в Красноярском крае. Все средства в размере 146 миллиардов рублей поступили в бюджет государства.

Читайте также: Национальный парк «Лосиный остров» признали не готовым к периоду лесных пожаров

НорильскРосприроднадзорнорникель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Все мнения
О проекте