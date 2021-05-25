ЦДМ в Москве возобновит работу 25 мая
Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве начнет работать во вторник, 25 мая, после временного закрытия из-за нарушения мер против COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе «ЦДМ на Лубянке».
Напомним, 16 мая в ЦДМ собралось множество людей из-за автограф-сессии с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Ее пришлось отменить еще до начала из-за рисков распространения COVID-19. Позднее ЦДМ опечатали за нарушение мер против распространения коронавируса.
ЦДМ вновь начнет работать в штатном режиме во вторник, 25 мая, уточнили в пресс-службе. Отмечается, что администрация магазина начала работать над введением системы, которая будет автоматически контролировать количество посетителей в здании. Данные меры позволят гарантировать соблюдение антиковидных требований, которые установил Роспотребнадзор, пишет Интерфакс.
Ранее сообщалось, что школьникам перед ЕГЭ не придется сдавать тесты на коронавирус.
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