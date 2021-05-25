Стоматолог рассказала о влиянии коронавируса на зубы

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Во время коронавирусной инфекции и ряда других заболеваний организм человека начинает выделять меньшее количество слюны, из-за чего портится состояние зубов и ускоряется их разрушение. Об этом сообщила директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

— Во-первых, болеющий человек с высокой температурой тела не может адекватно чистить зубы. Во-вторых, меняются свойства его слюны. Многие инфекционные заболевания — в том числе и COVID-19 — влияют на функцию слюнных желез, — рассказала медик, отметив, что из-за снижения количества слюны ухудшается качество очищения поверхности зубов.

По словам стоматолога, это приводит к появлению зон слабой минерализации, где впоследствии может развиться кариес.

Врач напомнила, что в сохранении здоровья зубов важную роль играет их регулярная и правильная чистка. Она отметила, что даже неделя без чистки способна привести к воспалению десен, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Ранее стоматологи выявили связь между пародонтитом и осложнениями COVID-19.

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