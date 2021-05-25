Въезд россиян на личных авто в курортные города могут временно ограничить

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Российским путешественникам, которые приезжают в курортные города на личном транспорте, могут запретить въезд. Это произойдет в том случае, если число машин не снизится во время сезона опусков. Такую информацию предоставил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

К примеру, транспортной ситуацией обеспокоены жители Сочи. Согласно их опасениям, с момента официального начала турсезона проблема заторов на дорогах может стать гораздо серьезней. Горожане в социальных сетях пытаются обратить внимание на проблему, публикуя фото, подписанные словами: «Не приезжайте к нам на автомобилях!».

По словам Юрия Барзыкина, на данный момент основная часть туристов предпочитает приезжать на курорты, используя личные машины. Все это может стать причиной того, что в городах начнутся пробки. При этом местные власти могут повлиять на ситуацию, ограничив проезд на личном транспорте.

— В мае 75 процентов прибывших в Крым пользовались своими автомобилями. Это было в два–три раза дешевле, чем покупать билеты. Естественно, что люди экономят. Однако если все поедут на своем транспорте, то это значительно усугубит дорожную ситуацию, — объяснил эксперт.

По его словам, в 1990-х годах складывалась подобная ситуация. Как пояснил вице-президентРСТ, в те времена рассматривалась возможность принятия постановления об ограничении въезда на личном авто, передает «Общественная служба новостей». При этом Юрий Барзыкин добавил, что, возможно, и в этот раз придется принять подобное решение.

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