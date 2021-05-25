Московский полумарафон состоится 22 августа

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский полумарафон пройдет 22 августа вместо полумарафона «Лужники». Об этом сообщили в пресс-службе «Бегового сообщества».

Мероприятие должно было пройти 16 мая, но оно не состоялось из-за эпидемиологической ситуации. Зарегистрировавшиеся ранее для забега в полумарафоне «Лужники» смогут принять участие в Московском полумарафоне.

Кроме того, переносится проведение «Красочного забега». Мероприятие состоится 4 июля. Все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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