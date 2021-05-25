Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московский полумарафон состоится 22 августа
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский полумарафон состоится 22 августа

Кирилл Николаев

Город

Московский полумарафон пройдет 22 августа вместо полумарафона «Лужники». Об этом сообщили в пресс-службе «Бегового сообщества».

Мероприятие должно было пройти 16 мая, но оно не состоялось из-за эпидемиологической ситуации. Зарегистрировавшиеся ранее для забега в полумарафоне «Лужники» смогут принять участие в Московском полумарафоне.

Кроме того, переносится проведение «Красочного забега». Мероприятие состоится 4 июля. Все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Известные спортсмены провели более 40 мастер-классов для московских школьников

СпортМосковский полумарафонмарафонский бег
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Все мнения
О проекте