Эстония отменит социальное дистанцирование в общественных местах с 31 мая

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Эстония отменит правило социального дистанцирования в общественных местах с 31 мая. Об этом заявил министр государственного управления страны Яак Ааб во вторник, 25 мая.

— Нынешняя ситуация подает надежду возвращения нормальной жизни к лету, когда мы будем контролировать распространение коронавируса и сможем разумно наслаждаться жизнью без продиктованных COVID-19 ограничений, — рассказал чиновник.

При этом требование носить маски остается в силе, отмечает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

Ранее сообщалось, что власти Грузии откроют сухопутные границы с 1 июня.

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