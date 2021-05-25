Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эстония отменит социальное дистанцирование в общественных местах с 31 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эстония отменит социальное дистанцирование в общественных местах с 31 мая

Иван Юминов

Здоровье

Эстония отменит правило социального дистанцирования в общественных местах с 31 мая. Об этом заявил министр государственного управления страны Яак Ааб во вторник, 25 мая.

— Нынешняя ситуация подает надежду возвращения нормальной жизни к лету, когда мы будем контролировать распространение коронавируса и сможем разумно наслаждаться жизнью без продиктованных COVID-19 ограничений, — рассказал чиновник.

При этом требование носить маски остается в силе, отмечает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

Ранее сообщалось, что власти Грузии откроют сухопутные границы с 1 июня.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: МИД РФ: В Евросоюзе хотят устроить «вакцинную войну» против России

Эстониякоронавирусснятие ограничений
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте