Уроки по раздельному сбору отходов проведут в детских лагерях Подмосковья

Фото: Правительство Московской области

В июне в детских городских лагерях Московской области пройдут экологические уроки по раздельному сбору отходов, рассказали в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Как уточнили в ведомстве, уроки будут содержать не только теорию о принципах раздельного сбора отходов и развитии инфраструктуры в области ТКО в Подмосковье, но и развлекательные интерактивные занятия для детей.

Помимо этого ученики получат возможность виртуально посетить площадку проекта «Мегабак» и побывать в гостях в режиме реального времени у компаний, перерабатывающих вторичное сырье.

В целом с декабря 2020 года более 57 тысяч учеников девятых и десятых классов из 47 муниципальных образований Московской области посетили уроки экологической грамотности под руководством председателя «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области» Лилии Беловой, сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в экоцентрах Мосприроды установили контейнеры для сбора ненужной обуви.

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