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Курс доллара на Мосбирже снизился до 73,45 рубля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара на Мосбирже снизился до 73,45 рубля

Виктория Родимкина

Экономика

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи утром 26 мая снизился до 73,45 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, доллар к рублю подешевел на 5,5 копейки и составил 73,45 рубля. Курс евро снизился на 7,5 копейки. Его стоимость составляет 89,96 рубля.

Ранее сообщалось, что инвесторы отмечают колебания курса рубля на фоне ожидания новых санкций.

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