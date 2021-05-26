Курс доллара на Мосбирже снизился до 73,45 рубля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи утром 26 мая снизился до 73,45 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, доллар к рублю подешевел на 5,5 копейки и составил 73,45 рубля. Курс евро снизился на 7,5 копейки. Его стоимость составляет 89,96 рубля.

Ранее сообщалось, что инвесторы отмечают колебания курса рубля на фоне ожидания новых санкций.

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