Доктор Комаровский объяснил, в каком виде лучше употреблять витамин D

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, в каком виде лучше всего принимать витамин D. Он напомнил, что есть водорастворимая форма этого витамина, жирорастворимая и мицеллярный раствор.

— По большому счету, вид раствора имеет значение только тогда, когда у человека есть серьезные воспалительные заболевания кишечника, расстройство всасывания. Для здорового человека нет никакого значения, как витамин попадет в организм, — подчеркнул медик.

Если у человека есть проблемы со здоровьем, лучше обратиться к врачу. Он напомнил, что «солнечный» витамин лучше принимать курсом по назначению врача. Если человек пьет витамин в жирорастворимой форме, то нужно помнить, что он накапливается в организме. Комаровский добавил, что пить витамин D лучше в первой половине дня во время еды.

Ранее диетолог Ковальков назвал способ «выключить» старение.

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