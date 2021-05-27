Главные новости 27 мая

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменила рейсы в Калининград и еще по 11 направлениям в Европе до 30 октября. Как отмечается в сообщении на сайте авиаперевозчика, такая мера связана с запретами на выполнение рейсов «со стороны ряда стран».

Москва заняла вторую строчку в рейтинге глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.

Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

В Кремле выразили сожаление, что ненависть к России не дает некоторым иностранным политикам, в том числе президенту Польши, трезво оценить ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 27 мая.

Александр Лукашенко приглашает президента США Джо Байдена в Минск, если тот хочет обсудить проблемы Белоруссии, как о том ранее заявили в Белом доме. Президент Белоруссии заявил об этом в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, отвечая на вопрос о возможном обсуждении проблем Белоруссии на встрече Путина и Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост, сообщает Чемпионат.ру.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, сколько человек в стране сделали прививку от коронавируса хотя бы одним компонентом. «Почти 17 миллионов», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.