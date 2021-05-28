Капитальный ремонт проведут в доме на улице Гашека

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

улица Гашека, дом 11. Карта всех событий

Капитальный ремонт многоквартирного дома проведут в Пресненском районе. Об этом сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Здание расположено по адресу улица Гашека, дом 11.

По словам Яковлевой, к настоящему моменту специалисты уже определили проектные решения по капитальному ремонту. Так, был предусмотрен целый комплекс работ, который предполагает обновление фасада и замену части коммуникаций.

В пятиэтажном трехсекционном здании заменят системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления. На наружном цоколе обновят плитку, стены приямков и отмостку. Специалисты также промоют фасад, оштукатурят стены и окрасят их. Кроме того, будет отремонтирована часть арки дома.

В процессе ремонта в порядок приведут козырьки, подвалы и чердак. В подъездах установят новые почтовые ящики, заменят поручни, окна и двери, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее капитальный ремонт начался в центре госуслуг «Мои документы» района Алексеевский. Работы позволят увеличить число окон для приема.

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