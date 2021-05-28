Шведские ученые разработали простой метод диагностики болезни Альцгеймера

болезнь Альцгеймера

Ученые из Швеции разработали новый метод диагностики болезни Альцгеймера. Он отличается надежностью и простотой, а также скоростью получения результата. Это достижение позволит оказывать более эффективную помощь пациентам. Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Nature.

Разработанный подход диагностики позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях. Сама диагностика занимает совсем немного времени, она сочетает в себе стандартный анализ крови и три когнитивных теста. Последние проводятся в течение 10 минут. Согласно исследованиям, точность данного метода около 90 процентов.

В эксперименте принимали участие 883 пациента с легкими нарушениями памяти. С помощью анализов ученые определяли содержание специфических белков, указывающих на потенциальное развитие Альцгеймера у испытуемых. Например, наличие в крови тау-белка в 83 процентах случаев свидетельствует, что заболевание начнет развиваться в течение четырех лет. При этом совмещение когнитивных тестов с анализом крови увеличивает точность диагностики до 90 процентов, сообщзает Nature.

Ранее врачи сообщили, что от болезни Альцгеймера не существует лекарства, но важна ранняя диагностика, чтобы облегчить ее течение. Они назвали изменения в поведении человека, которые сигнализируют о данном заболевании.

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