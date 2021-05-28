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Еще 9252 случая COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Еще 9252 случая COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Здоровье

За последние сутки в 83 регионах России зафиксировали 9252 случая коронавируса. Об этом рассказали в Telegram-канале оперштаба в пятницу, 28 мая.

Среди новых пациентов 12,7 процента не имели клинических проявлений заболевания. Скончались за сутки в стране 404 человека, выздоровели 9385 пациентов.

Еще 9252 случая COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев инфекции выявили в Москве — 3274, в Санкт-Петербурге — 840 и в Московской области — 746.

Еще 9252 случая COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

В России с начала пандемии выявили 5 044 459 случаев COVID-19. За все время скончались от вируса и его последствий 120 406 человек, вылечились от инфекции 4 661 234 пациента.

Ранее врач-иммунолог объяснил, когда лучше всего вакцинироваться от COVID-19.

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