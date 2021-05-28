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У посетителя столичного фитнес-клуба вытащили из шкафчика 50 тысяч евро
Фото: Pixabay

У посетителя столичного фитнес-клуба вытащили из шкафчика 50 тысяч евро

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Малая Полянка, 2 Карта всех событий

Житель столицы обратился в полицию после того, как лишился крупной суммы денег в фитнес-клубе в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 28 мая.

Инцидент произошел в спортивно-оздоровительном заведении, расположенном в доме 2 на улице Малая Полянка. Отправившись на тренировку, 43-летний мужчина оставил в закрытом шкафчике в раздевалке свои вещи, среди которых была крупная сумма денег — 50 тысяч евро. Вернувшись, мужчина обнаружил, что шкафчик вскрыт, а деньги пропали.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что посетитель кафе в центре Москвы лишился 200 тысяч рублей.

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