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Новостройку в Бирюлево Восточном передадут под заселение по реновации до конца года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новостройку в Бирюлево Восточном передадут под заселение по реновации до конца года

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Загорьевская улица, 2/1 Карта всех событий

Новостройку на юге столицы передадут под заселение по программе реновации до конца нынешнего года. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Дом, построенный в районе Бирюлево Восточное на улице Загорьевская, 2, корпус 1, рассчитан на 108 квартир. Сюда переедут жители трех пятиэтажек из поселка Загорье.

Уточняется, что территорию новостройки уже благоустроили. Во дворе установили детские площадки и места для отдыха, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 13 новых стартовых площадок.

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