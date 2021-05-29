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Собак начали использовать для выявления коронавируса в Пакистане
Фото: pixabay.com

Собак начали использовать для выявления коронавируса в Пакистане

Полина Долганова

В мире

В аэропорту города Пешавар на северо-западе Пакистана начали использовать специально натренированных собак-нюхачей для выявления COVID-19 у прибывающих пассажиров. Об этом стало известно в субботу, 29 мая.

Так, по информации телеканала Geo.tv, все пассажиры, которые прибывают в Пешавар, обязаны сдать экспресс-тест на наличие в организме коронавирусной инфекции. Позже собаки обнюхивают собранный биоматериал. В том случае если после этого действия собака садится на пол, результат теста считается положительным.

В администрации аэропорта уточнили, что к настоящему моменту таким образом COVID-19 был выявлен у четырех пассажиров.

Ранее ученые из США, Великобритании и Нидерландов изобрели вакцину, которая вырабатывает антитела к коронавирусной инфекции у кошек. В рамках исследования ученые планировали выяснить, «можно ли разработать вакцину, подходящую для использования у нескольких восприимчивых к заболеванию видов животных».

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