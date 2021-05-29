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Наталья Кувшинова поддержала предложение депутата Романенко о помощи молодежи в трудоустройстве
Фото: Сергей Николаев

Наталья Кувшинова поддержала предложение депутата Романенко о помощи молодежи в трудоустройстве

Павел Гриднев

Внутренняя политика

Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко и председатель подкомитета по делам молодежи Наталья Кувшинова обсудили возможность введения сертификата для выпускников вузов и ссузов на первое трудоустройство.

По данным Минтруда России, за последний год безработица среди выпускников учреждений высшего и среднеспециального образования выросла более чем на 30 процентов по сравнению с показателями по состоянию на 1 апреля 2020 года.

— Проблема трудоустройства молодежи появилась не вчера. Работодатели всегда с неохотой брали молодых специалистов. Но нынешняя ситуация усугубилась последствиями пандемии, которая в целом очень негативно повлияла на рынок труда. В качестве одной из мер реабилитации я предложил выдавать выпускникам вузов и ссузов вместе с дипломом специальный сертификат на 100 тысяч рублей в качестве компенсации работодателю части расходов по уплате страховых взносов за этого работника. Инициатива уже нашла поддержку в Минтруде, — отметил Роман Романенко.

— В конце прошлого года был принят Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации», в котором в числе прочих закрепляется понятие «молодой специалист». Уже тогда мы говорили о продолжении работы по совершенствованию нормативной базы в этой части. И инициатива о поддержке выпускников в их трудоустройстве — важный механизм получения первого рабочего места. Считаю, что выплата, которая позволит частично компенсировать уплату страховых взносов на молодого специалиста, может стать одним из стимулов для работодателей, принимающих выпускников на работу, — прокомментировала депутат Госдумы, председатель подкомитета по делам молодежи Наталья Кувшинова.

Сервис «Работа.ру» в марте текущего года провел исследование среди руководителей и HR-директоров российских компаний. По его результатам 37 процентов опрошенных признались в том, что не готовы нанимать молодых специалистов из-за отсутствия у них опыта работы, а 33 процента — из-за недостатка у них рабочих навыков. Лишь 13 процентов представителей бизнеса высказали готовность трудоустроить на имеющиеся вакансии молодых людей от 18 до 24 лет.

По мнению депутата Романенко, у выпускника уходит гораздо больше времени на адаптацию на рабочем месте, чем у человека опытного.

— Мое предложение — помощь, в первую очередь работодателю, который вынужден нести расходы на сотрудника, который еще не в полной мере выполняет все свои рабочие обязанности, — подчеркнул парламентарий.

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