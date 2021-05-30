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Москвичам рассказали, какие птицы поселились в Битцевском лесу
Серая цапля / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам рассказали, какие птицы поселились в Битцевском лесу

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

В природно-историческом парке «Битцевский лес» заметили 17 краснокнижных птиц с начала 2021 года. Об этом рассказали специалисты Мосприроды.

Всего в 2021 году они обнаружили в столичном парке 51 вид птиц. В южной части леса в районе Верхнего Знаменского пруда можно было увидеть серую цаплю, сизую и озерную чаек, чибиса и других птиц, которые занесены в Красную книгу Москвы. В частности, на пруду обитают чирок-трескунок, чирок-свистунок, камышница, черныш и речная крачка.

Москвичам рассказали, какие птицы поселились в Битцевском лесуСизая чайка / Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Отмечается, что зимой в 2021 году в парке видели зеленого дятла. Он не живет на природной территории уже несколько лет, но продолжает прилетать в парк на время в поисках еды.

Всего в Битцевском лесу живут 130 видов птиц, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали о правильном поведении при встрече с ежами.

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природаптицыпарки
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