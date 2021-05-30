Четыре человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

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Четыре человека погибли и еще трое госпитализированы в результате ДТП, которое произошло в Нижегородской области. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария с участием трех машин произошла в городе Бор на 42-м километре автодороги «Нижний Новгород — Киров». В происшествии пострадали семь человек: четверо погибли, троих госпитализировали в медучреждение.

Позже представитель регионального ГИБДД уточнил, что среди госпитализированных двое детей.

— Четыре человека погибли, два ребенка находятся в реанимации, — сообщили в ведомстве.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП на 68-м километре МКАД. Тогда в аварию попали три грузовые машины и одно легковое авто. В результате инцидента никто не пострадал.

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