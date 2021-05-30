Упавший в реку на Нагатинской набережной автомобиль вытащили из воды

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Россия, Москва, Нагатинская набережная, 32к1 Карта всех событий

Легковую машину, упавшую в воду в результате ДТП на Нагатиснкой набережной, вытащили из воды. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Пострадала водитель, ее госпитализировали с предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и переохлаждение, — уточнила пресс-служба ведомства.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Напомним, утром 30 мая автомобиль упал в воду в районе первого корпуса дома 32 на Нагатинской набережной. Водителя и пассажира удалось достать из воды. Их передали врачам для осмотра.

Из-за инцидента движение по набережной в направлении Варшавского шоссе было полностью перекрыто. Однако позже движение транспорта на участке частично восстановили.

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