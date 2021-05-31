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Центр «Моя карьера» предложит жителям столицы подработку на лето
Фото: Пресс-служба центра «Моя карьера»

Центр «Моя карьера» предложит жителям столицы подработку на лето

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

День вакансий «Заработай этим летом» состоится в московском центре занятости «Моя карьера» 3 июня. Мероприятие рассчитано на тех, кто ищет сезонную подработку или работу на полставки.

В нем примут участие более 20 компаний. Всего гостям будет предложено более 1200 рабочих мест: вакансии аниматора, оператора проката инвентаря, финансового консультанта и другие.

— Дни вакансий — эффективный инструмент, который позволяет предложить работу максимальному количеству соискателей одновременно. Выбирая подходящее предложение, важно помнить, что даже самая обычная работа может стать первым шагом в построении будущей карьеры, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Работодатели поделятся информацией о своих компаниях, расскажут о возможных вариантах оформления трудового договора, о корпоративной культуре своих предприятий и о зарплате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме обмана мошенников при «приеме на работу».

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