Центр «Моя карьера» предложит жителям столицы подработку на лето

Фото: Пресс-служба центра «Моя карьера»

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

День вакансий «Заработай этим летом» состоится в московском центре занятости «Моя карьера» 3 июня. Мероприятие рассчитано на тех, кто ищет сезонную подработку или работу на полставки.

В нем примут участие более 20 компаний. Всего гостям будет предложено более 1200 рабочих мест: вакансии аниматора, оператора проката инвентаря, финансового консультанта и другие.

— Дни вакансий — эффективный инструмент, который позволяет предложить работу максимальному количеству соискателей одновременно. Выбирая подходящее предложение, важно помнить, что даже самая обычная работа может стать первым шагом в построении будущей карьеры, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Работодатели поделятся информацией о своих компаниях, расскажут о возможных вариантах оформления трудового договора, о корпоративной культуре своих предприятий и о зарплате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме обмана мошенников при «приеме на работу».

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