Центр «Моя карьера» предложит жителям столицы подработку на лето
День вакансий «Заработай этим летом» состоится в московском центре занятости «Моя карьера» 3 июня. Мероприятие рассчитано на тех, кто ищет сезонную подработку или работу на полставки.
В нем примут участие более 20 компаний. Всего гостям будет предложено более 1200 рабочих мест: вакансии аниматора, оператора проката инвентаря, финансового консультанта и другие.
— Дни вакансий — эффективный инструмент, который позволяет предложить работу максимальному количеству соискателей одновременно. Выбирая подходящее предложение, важно помнить, что даже самая обычная работа может стать первым шагом в построении будущей карьеры, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.
Работодатели поделятся информацией о своих компаниях, расскажут о возможных вариантах оформления трудового договора, о корпоративной культуре своих предприятий и о зарплате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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