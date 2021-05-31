Движение ограничат на Большой Очаковской улице в Москве

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая Очаковская улица, 12 Карта всех событий

В столице с 1 июня временно ограничат движение транспорта на Большой Очаковской улице из-за проведения инженерных работ. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник, 31 мая.

Уточняется, что схема движения будет изменена около дома № 12 по Большой Очаковской улице.

Работы в этом месте пройдут в два этапа. Первый продлится с 1 июня по 20 июля, а второй — с 20 июля по 15 августа.

Фото: ЦОДД

Для автомобилистов будет доступна одна полоса, ее компенсируют за счет парковочных мест. Водителей призвали быть внимательными при планировании поездок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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