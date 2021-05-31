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Участники перестрелки в «Москве-Сити» получили 16 и 15 лет колонии строгого режима
Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Участники перестрелки в «Москве-Сити» получили 16 и 15 лет колонии строгого режима

Илья Ашуров

Происшествия

Пресненский районный суд огласил приговор двум фигурантам драки со стрельбой, которая произошла осенью в здании «Москвы-Сити» в 2017 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 31 мая.

Магомед Исмаилова и Эльдара Хамидова приговорили к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Видео: пресс-служба Пресненского суда

Напомним, ранее прокуратура потребовала приговорить членов спортивного клуба «Скорпион» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 19,5 года и 18,5 года лишения свободы. Кроме того, сторона обвинения затребовала назначить каждому из подсудимых штраф в размере 1 000 080 рублей.

В свою очередь суд присяжных признал виновными фигурантов дела о перестрелке в здании «Москвы-Сити» в ноябре 2017 года. Драка со стрельбой произошла на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане в башне «Око». В результате перестрелки один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Коллегией присяжных заседателей Исмаилов был признан виновным в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия, а также в совершении хулиганства. Хамидов был признан виновным в совершении аналогичных преступлений.

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