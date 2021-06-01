Эксперты Роскачества назвали полезные и вредные свойства семечек

Фото: Youtube

Семечки подсолнечника содержат большое количество витамина Е, а также они богаты витаминами группы B — все эти элементы обеспечивают нормальную работу нервной и пищеварительной систем и улучшают состояние кожи. Однако чрезмерное употребление семечек может привести к увеличению веса. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

Эксперты рекомендовали людям, страдающим от язвы, гастрита или проблем с кишечником, исключить из рациона сырые и жареные семечки. В таких случаях они могут вызвать кашель, отеки и зуд. Кроме того, их чрезмерное употребление вредит зубной эмали и деснам. Также семечки нельзя есть на голодный желудок.

Уточняется, что в сырых семечках сохраняется больше полезных веществ. При обжарке жиры в них могут окисляться, что негативно влияет на организм человека. Правильная температура для обжаривания семечек — 120–160 градусов, сообщается на сайте Роскачества.

Ранее эксперты Роскачества назвали пять часто нарушаемых прав покупателей на рынке.

Читайте также: В Роскачестве рассказали, что нельзя покупать «из вторых рук»