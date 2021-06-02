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Кабмин скорректировал порядок ввоза лекарств в Россию
Фото: pexels.com/freestocks.org

Кабмин скорректировал порядок ввоза лекарств в Россию

Татьяна Плотникова

Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 2 июня, подписал постановление правительства о корректировке порядка ввоза лекарств в Россию.

Документ разрешает с 1 сентября 2021 года участникам рынка подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. На территорию Евразийской экономической зоны разрешается ввозить лекарства, внесенные в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС или в соответствующий реестр страны — участницы союза. При ввозе необходимо соблюдать требования, установленные каждым членом ЕАЭС.

В России ввоз лекарств, помимо отдельных случаев, требует заключения Минздрава. Заявление на его получение и результаты принятого решения регистрируются в специальном реестре, сами документы подаются в электронной форме.

Новый порядок не распространяется на ввоз наркотических средств и психотропных веществ, поскольку он регулируется другими нормативными актами

Нововведение связано с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде, а также с гармонизацией правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Ранее 2 июня Мишустин подписал документ, который разрешает несетевым аптекам и маркетплейсам с 1 сентября дистанционно продавать безрецептурные лекарства.

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правительство РоссиилекарствоМихаил Мишустин
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