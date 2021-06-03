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Британский штамм составил 70 процентов от выявленных в РФ опасных вариантов COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Британский штамм составил 70 процентов от выявленных в РФ опасных вариантов COVID-19

Анастасия Волоснова

Здоровье

Британский штамм составляет 70 процентов от выявленных в РФ опасных вариантов коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— На сегодняшний день мы выделили более 1000 изолятов. Самые требующие внимания варианты вируса по рекомендациям ВОЗ — это британский, индийский и южноафриканский. Из тех, которые выделены у нас, — добавила Попова.

По ее словам, из 1068 выявленных опасных вариантов коронавируса индийский штамм составляет 24 процента, а южноафриканский — шесть процентов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что почти девять тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки.

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