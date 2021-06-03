Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин заявил о выходе российской экономики из сложной ситуации после пандемии COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил о выходе российской экономики из сложной ситуации после пандемии COVID-19

Полина Долганова

Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика выходит из сложного положения после пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает РИА Новости.

Ранее глава государства назвал восстановление уровня доходов приоритетной задачей властей. По его словам, необходимо добиться перехода к росту реальных доходов граждан, сообщает ТАСС.

Ранее президент России заявил о необходимости увеличения числа занятых в стране. Он отметил, что в РФ сохраняется устойчивая тенденция снижения безработицы и восстановления рынка труда после пандемии.

Кроме того, 26 мая 2021 года президент уже говорил о восстановлении экономики в России. По его словам, ВВП страны за январь–март 2021 года лишь на один процент ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Силуанов заявил об опасности перегрева экономики России

экономикапандемияВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте