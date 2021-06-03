Путин заявил о выходе российской экономики из сложной ситуации после пандемии COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика выходит из сложного положения после пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает РИА Новости.
Ранее глава государства назвал восстановление уровня доходов приоритетной задачей властей. По его словам, необходимо добиться перехода к росту реальных доходов граждан, сообщает ТАСС.
Ранее президент России заявил о необходимости увеличения числа занятых в стране. Он отметил, что в РФ сохраняется устойчивая тенденция снижения безработицы и восстановления рынка труда после пандемии.
Кроме того, 26 мая 2021 года президент уже говорил о восстановлении экономики в России. По его словам, ВВП страны за январь–март 2021 года лишь на один процент ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года.
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