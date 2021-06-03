«Серьезно ссорились»: дело возбудили после падения малыша из окна квартиры на юге Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Маршала Захарова Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено после падения годовалого мальчика из окна квартиры на юге столицы. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Москве.

Напомним, труп малыша 2019 года рождения нашли под окнами дома, расположенного на улице Маршала Захарова. На теле обнаружили повреждения, свидетельствующие о падении с большой высоты.

Правоохранители выяснили, что мальчик жил с семьей в квартире на 14-м этаже. Уголовное дело по факту происшествия возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее друг семьи ребенка рассказал «ВМ», что родителей погибшего зовут Александр и Таисия Акимовы. Они не брезговали алкоголем и иногда серьезно ссорились. Вместе с тем за день до трагедии супруги были трезвы. Однако собеседник не исключил, что несчастье могло произойти в пылу ссоры.

Ранее «ВМ» сообщала, что истязавшая свою несовершеннолетнюю дочку женщина пойдет под суд.

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