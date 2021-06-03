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«Серьезно ссорились»: дело возбудили после падения малыша из окна квартиры на юге Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

«Серьезно ссорились»: дело возбудили после падения малыша из окна квартиры на юге Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Захарова Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено после падения годовалого мальчика из окна квартиры на юге столицы. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Москве.

Напомним, труп малыша 2019 года рождения нашли под окнами дома, расположенного на улице Маршала Захарова. На теле обнаружили повреждения, свидетельствующие о падении с большой высоты.

«Серьезно ссорились»: дело возбудили после падения малыша из окна квартиры на юге Москвы

Правоохранители выяснили, что мальчик жил с семьей в квартире на 14-м этаже. Уголовное дело по факту происшествия возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее друг семьи ребенка рассказал «ВМ», что родителей погибшего зовут Александр и Таисия Акимовы. Они не брезговали алкоголем и иногда серьезно ссорились. Вместе с тем за день до трагедии супруги были трезвы. Однако собеседник не исключил, что несчастье могло произойти в пылу ссоры.

«Серьезно ссорились»: дело возбудили после падения малыша из окна квартиры на юге Москвы

Ранее «ВМ» сообщала, что истязавшая свою несовершеннолетнюю дочку женщина пойдет под суд.

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