Офтальмолог рассказала, в каком случае лазерная коррекция зрения может быть опасной

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Главная опасность лазерной коррекции зрения заключается не в самом механизме операции, а в возможной некомпетентности врачей, предоставляющих подобные услуги. Это мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова.

По словам эксперта, перед операцией очень важно сделать «точнейшую диагностику». Это поможет выявить возможные пожизненные противопоказания — неправильные параметры роговицы глаза или заболевания сетчатки.

— Главное — сделать точнейшую диагностику. В этом помогут только хорошее оборудование, а также знания и опыт врача, работающего в профильном учреждении, — напомнила она.

Врач акцентировала внимание, что лазерная коррекция зрения является самой безопасной операцией из всех существующих в офтальмологии. По ее словам, на данный момент процедура совершенствуется с целью уменьшения процентного количества осложнений.

Чиненова добавила, что про лазерную коррекцию зрения уже «известно все», а значит, единственным поводом для опасений может служить низкое качество медицинского обслуживания в конкретной клинике.

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