Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Офтальмолог рассказала, в каком случае лазерная коррекция зрения может быть опасной
Фото: Pixabay

Офтальмолог рассказала, в каком случае лазерная коррекция зрения может быть опасной

Елизавета Короткова

Здоровье

Главная опасность лазерной коррекции зрения заключается не в самом механизме операции, а в возможной некомпетентности врачей, предоставляющих подобные услуги. Это мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова.

По словам эксперта, перед операцией очень важно сделать «точнейшую диагностику». Это поможет выявить возможные пожизненные противопоказания — неправильные параметры роговицы глаза или заболевания сетчатки.

— Главное — сделать точнейшую диагностику. В этом помогут только хорошее оборудование, а также знания и опыт врача, работающего в профильном учреждении, — напомнила она.

Врач акцентировала внимание, что лазерная коррекция зрения является самой безопасной операцией из всех существующих в офтальмологии. По ее словам, на данный момент процедура совершенствуется с целью уменьшения процентного количества осложнений.

Чиненова добавила, что про лазерную коррекцию зрения уже «известно все», а значит, единственным поводом для опасений может служить низкое качество медицинского обслуживания в конкретной клинике.

Читайте также: Офтальмолог развеял миф о пользе гимнастики для глаз

Медицинаофтальмологияпроблемы со зрением
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте